Viabilità Roma Regione Lazio del 19-04-2024 ore 18 | 45

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 19 aprile 2024)DEL 19 APRILEORE 18.35 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLADUE INCIDENTI STANNO PROVOCANDO DISAGI SULLA A1-NAPOLI IN DIREZIONE SUD: IL PRIMO AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI CASSINO CAUSA CODE PER KM A PARTIRE DA PONTECORVO, L’ALTRO AVVENUTO IN PROSSIMITA’ DI CAIANELLO CODE PER 15 KM APARTIRE DA CASSINO; INCIDENTE SEGNALATO ANCHE SULLA DIRAMAZIONESUD TRA LA BARRIERA DISUD E TORRENOVA IN DIREZIONE, INCIDENTE QUESTO, CHE AL MOMENTO NON CREA PROBLEMI ALLA CIRCONE; TRAFFICO CHE INVECE RESTA INTENSO SUL RACCORDO ANULARE: AL MOMENTO ABBIAMO INCOLONNAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA A PARTIRE DALLA-FIUMICINO FINO ALLA ...