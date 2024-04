Viabilità Roma Regione Lazio del 19-04-2024 ore 17 | 45

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 19 aprile 2024)DEL 19 APRILEORE 17.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAUN INVITO ALLA PRUDENZA PER CHI E’ IN VIAGGIO SULLA A1-NAPOLI: A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO AL KM 668 CI SONO INCOLONNAMENTI TRA PONTECORVO E CASSINO VERSO NAPOLI; CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE, DOVE A SEGUITO DI UN INCIDENTE DA POCO RIMOSSO IN CARREGGIATA INTERNA NEI PRESSI DELL’USCITA PER CASAL DEL MARMO CI SONO CODE RESIDUE A PARTIRE DALLO SVINCOLO PER L’AURELIA; PROSEGUENDO IN INTERNA ULTERIORI CODE, QUI PER TRAFFICO INTENSO, SONO PRESENTI TRA LE USCITE BUFALOTTA E LA RUSTICA; IN CARREGGIATA OPPOSTA INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALLA-FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA; RESTIAMO SULLA-FIUMICINO DOVE SI ...