Viabilità Roma Regione Lazio del 19-04-2024 ore 12 | 30

(Di venerdì 19 aprile 2024)DEL 19 APRILE 2025 ORE 12.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA STATALE PONTINA PROSEGUONO I LAVORI DI MANUTENZIONE DEL CAVALCAVIA AL KM 19 CIRCA A CURA DI ASTRAL SPA ATTIVA UNA RIDUZIONE DI CARREGGIATA, CODE TRA TOR DE’ CENCI E CASTEL DI DECIMA, IN DIREZIONE LATINA IL TERMINE DEI LAVORI è PREVISTO PER IL 23 APRILE SUL RACCORDO ANULARE CODE PER TRAFFICO TRA LE USCITE TUSCOLANA E ARDEATINA SIA IN INTERNA SIA IN ESTERNA IN INTERNA CODE TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA ORA IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA PER LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA, CHIUSURA ANTICIPATA CON ULTIME PARTENZE DEI TRENI ALLE ORE 21 MA SOLO DALLA DOMENICA AL GIOVEDI, ATTIVI BUS SOSTITUTIVI DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, ...