Viabilità Roma Regione Lazio del 19-04-2024 ore 11 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 19 aprile 2024)DEL 19 APRILE 2025 ORE 11 .20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLALA MARIA ISOLA CASA MARIA IN PRECEDENZA CHIUSA PER UN INCIDENTE SIAMO TRA VEROLI E FROSINONE, IN DIREZIONE FERENTINO È STATA RIAPERTA, LA CIRCONE è REGOLARE AL MOMENTO INCIDENTE RISOLTO ANCHE SULLA NETTUNENSE LA CIRCONE è SCORREVOLE TRA APRILIA E CAMPO DI CARNE, NELLE DUE DIREZIONI PERMANGONO LE CODE SULLA STATALE PONTINA, TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA, IN DIREZIONE LATINA QUI RICORDIAMO PER LAVORI CHE IMPONGONO LA RIDUZIONE DI CARREGGIATA SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA RISOLTO L’INCIDENTE ALL’ALTEZZA DELLA TIBURTINA IL TRAFFCO è SCORREVOLE SU ENTRAMBE LE CARREGGIATE INFINE, CODE IN DIMINUZIONE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, AL MOMENTO ...