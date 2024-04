Via libera al regolamento comunale | Verde e sociale - si parte da qui

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 19 aprile 2024) Come la geopolitica e la demografia cambiano l’edilizia in provincia. Pioltello approva il nuovo, rivoluzione, "non sono più obiettivi, ma punti dinza dei quali non possiamo fare a meno fra vita che si allunga e costi delle materie prime alle stelle. L’unica è risparmiare", spiega il vicesindaco Saimon Gaitto, con delega alla partita. Fra i nuovi paletti fissati dal Consiglio, l’opposizione si è astenuta, si va dai contatori per l’acqua singoli obbligatori per le nuove ristrutturazioni alla stretta sul gioco d’azzardo, alla mappa delle colonnine di ricarica per le macchine elettriche, le prescrizioni sono tagliate su misura "per affrontare le sfide del clima e della sostenibilità. Così costruiamo la città di domani". Fra i temi al centro del documento, ...