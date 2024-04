Vi abbiamo scoperti Isola dei Famosi - pubblico furioso con Vladimir Luxuria per il caso Benigno

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 19 aprile 2024) Puntata dell’dei2024 ricca di colpi di scena. Come era prevedibile tutte le attenzioni sono state rivolte all’esclusione di Francesco, il naufrago sbarcato a Cayo Cochinos da poche ore squalificato per aver tenuto un comportamento non consono. Si è parlato di una lite furiosa con un episodio in particolare che ha convinto la produzione a prendere la drastica decisione. “A seguito di comportamenti non consoni e vietati dal regolamento, Francescoè stato escluso da L’dei. Il Televoto di questa settimana è quindi annullato, verrà riaperto con gli altri quattro naufraghi già in nomination. I voti pervenuti nella sessione annullata non sono considerati validi. Gli utenti che hanno votato attraverso Sms verranno rimborsati”, si leggeva nel ...