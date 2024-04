Vespa World days - l' iconica due ruote diventa opera d' arte

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 19 aprile 2024) QuattroPrimavera “monumentali” decorate da altrettanti artisti sono comparse in diversi spazi di Pontedera in occasione dei, l'annuale raduno deiClub di tutto il mondo che per la prima volta, dal 18 al 21 aprile, è ospitato dalla cittadina toscana in cui da esattamente 100 anni ha sede la Piaggio e che ha attirato oltre ottomila vespisti giunti da 54 nazioni per celebrare i 78 anni dell'amato mezzo a due. Le quattro, realizzate in Polimex e grandi 4,5 x 3,3 x 1,2 metri, sono state trasformate in opere d'pubblica all'interno del più ampio progetto espositivort 2024, sotto la direzione artistica di Alberto Bartalini, per omaggiare una delle più note e identitarie icone del lifestyle ...