Vespa - la grande festa è iniziata Doppio taglio del nastro al museo | L’archivio storico ora ha una casa

(Di venerdì 19 aprile 2024) Finalmente èworld days. Ieri mattina, con tre tagli del, praticamente in successione, è stato dato il via al raduno mondiale che vedrà Pontedera capitale delle due ruote fino a domenica. Una mattina baciata dal sole, a dispetto del pomeriggio carico di pioggia e freddo, ha accompagnato le migliaia di vespisti che si sono presentati sul viale Piaggio per prendere parte a un evento. Alle ore 12 il sindaco Matteo Franconi accompagnato dal presidente delPiaggio Riccardo Cosla, hanno inaugurato la mostra temporanea “In tutto il mondo,“. Un’esposizione unica e forse irripetibile visto che concentra in un salone gran parte dei rari modelli costruiti fuori dall’Italia. Esemplari curiosi e spesso sconosciuti. "La Piaggio, già dagli albori, aveva una ...