Verso la fine del mondo | si agitano spiriti scatenati

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di venerdì 19 aprile 2024) (Dalla prefazione di Lodovico Festa a “ladel” di Giulio Sapelli, edizioni Guerini e associati) Ildei nostri giorni non puo? essere letto come un ritorno agli anni Venti e Trenta, con annesse argomentazioni su fascismi e deriva burocratica dell’Unione Sovietica. La fase della storia che stiamo vivendo e? di fatto analoga a quella dellaOttocento, inizi Novecento. Sicome ai tempi della Belle e?poque: da una parte nichilistici (non esiste la verita?, non servono i valori morali), dall’altra positivistici (non serve la politica, non aiutano le riflessioni morali bastano le competenze, basta la scienza, bastano i tecnici). Circa centoventi anni fa la globalizzazione negli scambi commerciali raggiunse ...