Verona - Baroni | Udinese? Voglio una bolgi - ma per la salvezza

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di venerdì 19 aprile 2024) Marco, allenatore dell’Hellas, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di Serie A contro l’Marco, allenatore dell’Hellas, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di Serie A contro l’. MOMENTO – «Siamo consapevoli del nostro percorso, anche della difficoltà della partita, giochiamo contro una squadra forte con dei valori tecnici