Vere gang - per niente baby

(Di venerdì 19 aprile 2024) Sono ormai protagoniste di reati gravi. E le canzoni di molti rapper e trapper le fiancheggiano. Ma la politica? Non si limiti a guardare, giustificandole con un retroterra sociale problematico. Da un po’ di tempo, nel mio programma Dritto e Rovescio, ho a che fare con rappresentanti delle, rapper e trapper. Li elenco separati perché se rapper e trapper scrivono canzoni dal testo irricevibile essi rappresentano, con una parola grossa, gli ideologi, mentre le, nelle quali a volte ci sono anche i rapper e i trapper, ma spesso no, sono la manovalanza dei messaggi violenti, aggressivi e interpretabili come istigazione ai reati. Tutto questo, a tutt’oggi, è assai sottovalutato. È profondamente sbagliato trascurare tale fenomeno perché dentro vi è incistata una quantità di violenza potenziale che neanche ...