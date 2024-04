Venezia - al via la Biennale d’Arte 2024

(Di venerdì 19 aprile 2024) Domani, sabato 20 aprile, si apre ala 60esima Esposizione Internazionalecurata per la prima volta, da un curatore sudamericano e precisamente dal brasiliano Adriano Pedrosa. Tanta pittura, tanto colore, tanto amore, sono le prime sensazioni che si avvertono visitando i padiglioni di questa edizione dal titolo provocatorio “Stranieri Ovunque- Foreigners Everywhere” ovviamente non in senso stretto del termine ovvero dei clandestini che giornalmente sbarcano nel nostro paese ma anche nel senso del privato, della sessualità e della interiorità. La manifestazione prende spunto da una serie di lavori di un collettivo francese dal nome Claire Fontaine e con sede a Palermo che già dal 2004 realizzava delle sculture con i neon che riportavano la frase “Stranieri Ovunque “in tutte le lingue del mondo. Espressione questa ...

Venezia , 10 apr – (Xinhua) – Una mostra creativa con esperienze immersive in realta’ mista (MR) e’ stata inaugurata ieri presso la Biblioteca Nazionale Marciana a Venezia per ... (romadailynews)

Venezia: il Canal Grande si è tinto improvvisamente di rosso e verde, fermati due turisti francesi - Per il caso del Canal Grande a Venezia si tratterebbe di un'azione di Extinction Rebellion, non organizzata però dai Veneziani ma da due turisti francesi ...notizie

Cinque euro per entrare a Venezia, la città si spacca sulla tassa in vigore dal 25 aprile: “Misura medievale, la Ue salvi la libera circolazione” - Venezia non si spopola perché i turisti sono troppi ... Noi però non bocciamo il test prima del via: tecnici ed esperti avranno studiato, vediamo come va e se emergeranno errori da correggere ...repubblica

