Vendere cocaina ed ecstasy in farmacia | la proposta-choc del sindaco di Amsterdam

Santa Maria a Vico . È stato sorpreso questa mattina dai Carabinieri della locale Stazione mentre, in via Brecciale a Santa Maria a Vico , nel casertano, stava cedendo una dose di cocaina ad un ... (casertanotizie)

Europa-League: ultras romanista in curva sud con 47 dosi di cocaina - Il sostenitore giallorosso scoperto dalla polizia ai tornelli di accesso all'Olimpico prima dell'inizio del match giocato con il Milan ...romatoday

Comprare cocaina o ecstasy in farmacia, la discussa proposta della sindaca di Amsterdam per combattere il narcotraffico - Per la sindaca di Amsterdam si dovrebbe pensare a un modo per Vendere legalmente cocaina o ecstasy in farmacia, tramite canali sanitari.ilriformista

Proposta shock della sindaca di Amsterdam: Vendere la cocaina in farmacia - Dall'Olanda una proposta-shock sulla liberalizzazione delle droghe pesanti: la vendita della cocaina o dell'ecstasy in farmacia o addirittura negli studi medici. Ad avanzarla la sindaca di Amsterdam, ...tg.la7