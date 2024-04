Vecino pre Genoa Lazio | L’attenzione farà la differenza

Traguardo storico per Matias Vecino : entrato in campo al 62’ della sfida contro la Fiorentina, il centrocampista della Lazio diventa il... (calciomercato)

I GOL E LE AZIONI SALENTI 16` LA SALERNITANA LA riapre - La squadra di Colantuono torna subito in gara con il gol di Tchaouna , che di testa ba... (calciomercato)

Genoa-Lazio, Vecino a Dazn: “Siamo sulla strada giusta. Le cose extra campo…” - Le parole del calciatore biancoceleste, intervenuto a pochi minuti dal fischio di inizio del match dalla pancia dello stadio Luigi Ferraris ...cittaceleste

Genoa-Lazio, Vecino a LSC: “Vogliamo sfruttare il calendario. Tudor…” - Le parole del calciatore biancoceleste, intervenuto a pochi minuti dal fischio di inizio del match dalla pancia dello stadio Luigi Ferraris ...cittaceleste

Vecino: “Dobbiamo mettere in campo le nostre qualità” - Vecino GENOA LAZIO PRE PARTITA – La Lazio vuole confermare l’ottima prova messa in campo contro la Salernitana anche sul campo del Genoa, per proseguire la propria rincorsa alla zona Europa. Durante i ...lazionews.eu