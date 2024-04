Valencia- Real Betis – probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di venerdì 19 aprile 2024) Il Mestalla ospiterà sabato 20 aprile sera un’intrigante sfida nella Liga: ilaccoglierà il, con entrambe le squadre in lotta per un piazzamento europeo nella massima serie spagnola. Ilè attualmente settimo nella classifica della Liga, a tre punti dalla sesta posizione dellaSociedad, mentre ilè ottavo, a due punti dagli avversari di questo fine settimana. Il calcio di inizio diè previsto alle 18:30 Anteprima della partitaa che punto sono le due squadreNon si può negare che la campagna 2022-23 sia stata incredibilmente deludente per il ...