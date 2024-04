Vaccini anti Covid e morte cardiaca - lo studio dei Cdc in Usa | Non c’è associazione

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 19 aprile 2024) Che inon abbiano aumentato il rischio di malattie cardiache, come ha dimostrato unoitaliano lo scorso gennaio, ormai è un dato acquisito dalla comunità scientifica. E quindi non stupisce l’ennesima conferma che arriva dagli Usa, “I dati non supportano un’tra vaccinazioneimprovvisa nei giovani” informano i Cdc statunitensi (Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie) nell’ultimo report Morbidity and Mortality Weekly dopo una nuova indagine condotta in Oregon. Lotorna su uno degli argomenti che finisce spesso al centro di polemiche da parte di chi esprime posizioni critiche verso i. Nell’aprile 2021, ...