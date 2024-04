Ustica - Mussolini non è più cittadino onorario Ma insieme a lui decadono Mike Bongiorn - Walt Disney e tanti altri

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 19 aprile 2024) Benitoe i gerarchi fascisti, da oggi, smettono di essere cittadini onorari dell’isola di. Il Consiglio comunale ha approvato un emendamento che interviene sul regolamento per questa onorificenza: se la persona insignita del riconoscimento muore, decade anche l’onorificenza. Sono stati i consiglieri della maggioranza – di centrodestra – ad aver ideato questa formula. Una mossa per evitare la revoca diretta ae ai gerarchi gerarchi Roberto Farinacci, Pietro Lanza di Scalea, Alfredo Cucco e Cesare Mori, come chiedeva invece l’opposizione con un emendamento. «Ciò mette fine alle artificiose polemiche e colma definitivamente un vuoto del precedente regolamento – scrivono i consiglieri di maggioranza – ci aspettavamo da parte del gruppo di minoranza una presenza più collaborativa ed efficace ma, ancora una volta, ...