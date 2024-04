Usa - incendio al Timberline Lodge | fu l’hotel del celebre film Shining di Kubrick – Il video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 19 aprile 2024) È andato parzialmente in fiamme ildi Mount Hood, in Oregon lo storico hotel che ha fatto da sfondo a, il capolavoro di Stanley Kubrik. Per riuscire a domare le fiamme è servito l’intervento di quattro squadre dei vigili del fuoco, che hanno operato in pessime condizioni meteorologiche a causa del vento, e oltre due ore di lavoro. L’è stato provocato dai tizzoni ardenti di uno dei camini interni ed è divampato lungo i muri fino alle soffitte. L’intervento riuscito dei pompieri ha impedito che tutto l’edificio venisse distrutto. Inaugurato nel 1937 dall’allora presidente Franklin Delano Roosevelt e dalla First Lady Eleanor, divenne monumento nazionale nel 1977. Ilfu utilizzato nel 1980 per girare alcune scene del...