Uomo asserragliato nel consolato dell’Iran | intervengono le forze di élite

Un uomo ha minacciato di farsi esplodere nel consolato iraniano a Parigi . La polizia è stata dispiegata davanti all'edificio, che si trova in Rue Fresnel, nel 16° distretto della città, in pieno ... (ilfoglio)

Un uomo si è asserragliato nel consolato iraniano a Parigi. La polizia è stata dispiegata davanti all'edificio, che si trova in Rue Fresnel, nel XVI distretto della città, in pieno centro e non ... (ilfoglio)

Empoli: ruba tre cellulari, fugge e si barrica in un bagno. Inseguito e arrestato - Gli agenti delle volanti sono intervenuti intorno in via Toscoromagnola, dove alcuni dipendenti di un grande distributore di apparecchiature elettroniche avevano inseguito un Uomo con 3 cellulari ...firenzepost

Covid, morto il paziente "più longevo": ha combattuto contro la super-variante mutata per 613 giorni - Un Uomo olandese ha combattuto contro il Covid per più di 600 giorni senza riuscire a riprendersi. E' morto nell'ottobre 2023, ma il ...corriereadriatico

Parigi, Uomo minaccia di farsi esplodere nel consolato iraniano. Arrestato - La persona in questione, diversamente da quanto dichiarato, non aveva una cintura esplosiva. Come misura di sicurezza, e per ordine della questura di Parigi, la linea 6 della metropolitana è stata int ...italiaoggi