UNOMATTINA ESTATE | ALESSANDRO GRECO E QUEL RITORNO TANTO ATTESO SU RAI1

Leggi tutta la notizia su bubinoblog

(Di venerdì 19 aprile 2024), il morning show diche farà compagnia al pubblico nei mesi più caldi dell’anno, vedràin conduzione. Sarà lui infatti, e non Andrea Perroni come emerso in un primo momento, a dare il buongiorno ai telespettatori al fianco di Greta Mauro. Così anticipa Tvblog. Dopo il meritato successo dicon Massimiliano Ossini e Daniela Ferolla, arriva un’altra bella coppia sull’ammiraglia Rai e finalmente torna. Archiviate le esperienze di Dolce Quiz e Cook40 su Rai2, persi riaprono le porte dicome conduttore di uno dei programmi più seguiti del mattino. Per lui si parla poi di un revival di Furore, il game show musicale portato in Italia da Raffaella Carrà e Sergio Japino che lo ...