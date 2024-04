Uno spettacolo proposto dall’Anpi sulle Quattro giornate di Napoli

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 19 aprile 2024) Unoteatrale nel solco delle manifestazioni per il 25 Aprile. Lo propone la sezione legnanese dell’Anpi, presieduta da Primo Minelli, con il patrocinio del Comune. Oggi alle 21, nell’auditorium delle scuole Rodari andrà in scena "Scétate - sta transenn’ ‘a libbertà", a cura del Gruppo teatrale Gianni Rodari - Associazione culturale il brutto anatroccolo. Narra la vicenda delle “di”. Spiega il presidente Minelli: "Il 27, 28, 29, 30 settembre 1943 i napoletani scrissero una pagina gloriosa nella storia della Liberazione del nostro Paese, e niente rende meglio la vicenda dei versi di Calamendrei: "... che volontari si adunarono per dignità, non per odio, decisi a riscattare la vergogna e il terrore del mondo". In uno dei tanti rifugi antiaereo, dieci personaggi diversi per ceto, cultura e ...