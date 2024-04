Unicef consegna 39 mila pc agli studenti ucraini | Accesso all’istruzione diritto fondamentale di ogni bambino

(Di venerdì 19 aprile 2024) L'hato 39.000 computer portatili a sostegno deglidelle scuole medie e superiori di 8 regioni ucraine, in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e della Scienza dell'Ucraina. Laè avvenuta nell'ambito della Device Coalition, un'alleanza di organizzazioni, aziende, governi e filantropi a favore die insegnanti. L'articolo .

Colera, via libera dell'Oms ad un nuovo vaccino orale: entro l'anno disponibili 50milioni di dosi - Gavi Alliance e Unicef annunciano che il vaccino Euvichol-S ha ricevuto la prequalifica dell'Organizzazione mondiale della sanità. Il via libera consentirà di aumentare la produzione. Intanto in 14 Pa ...corriere

Dall’Unicef 39mila computer per gli studenti ucraini - La consegna nell'ambito della Device Coalition, in collaborazione con il ministero dell'Istruzione di Kiev. «L'accesso all'istruzione, diritto di ogni bambino» ...romasette

Ucraina: Unicef, consegnati altri 39.000 computer portatili per gli studenti - L'Unicef ha consegnato 39.000 computer portatili a sostegno degli studenti delle scuole medie e superiori di 8 regioni ucraine, in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e della Scienza dell' ...agensir