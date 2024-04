Una Ue riveduta e corretta - questo il target da centrare

(Di venerdì 19 aprile 2024) Nella settimana che è in dirittura di arrivo, l’Italia incassa, seppur in via mediata, due importanti riconoscimenti, tributati a due suoi cittadini. Si tratta della condivisione preliminare da parte dei rappresentanti europei dei due lavori sulle possibilità e i limiti della UE di veder completata la sua costruzione. Essa dovrà passare attraverso la modifica di alcuni suoi meccanismi ormai obsoleti e l’aggiunta di altri di ultima generazione Tanto perché possa competere con dotazioni adeguate e di pari potenze nelle importanti sfide che, già da ora, si stanno preparando sull’intero pianeta. Si ha così conferma che gli italiani, quando si cimentano fuori dei confini nazionali, hanno gli stessi requisiti di base degli altri competitori, se non più alti. Tale prerogativa è stata già accennata altre volte instesso spazio. Ciò non implica che le considerazioni qui ...

