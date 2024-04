Una Tesla salva un uomo guidando in autonomia fino in ospedale

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 19 aprile 2024) Pubblicato il 19 Aprile, 2024 La tecnologia dellahato la vita ad unÈ evidente che Elon Musk stia lavorando per trasformare il settore dei trasporti con. La recente notizia proveniente dagli Stati Uniti conferma questo impegno. Un individuo, Maxpul Franklin, ha condiviso su X come la funzione di guida automatica della sua automobile lo abbiato da un attacco di cuore. La storia La mia folle storia vera -scrive. Il 1º aprile,ha sbloccato la capacità di guida autonoma completa per tutti i veicoliin America. In un momento di disperato bisogno, alle 2:00 del mattino seguente, mi sono trovato alle prese con una grave disidratazione e un livello di glucosio nel sangue di 670 a causa di un malfunzionamento nella mia pompa ...