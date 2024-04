Una secchiona di nome Alice

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 19 aprile 2024) Prima la schermo poi il teatro; il costante allenamento e la recitazione hanno aiutatoArcuri a vincere il suo fisico delicato, superare i problemi e darsi una seconda chance, non più da atleta ma da attrice. E l’ha fatto con grande impegno e successo concretizzatosi con importanti interpretazioni televisive dedicate a un maestro che non dimenticherà mai e che l’ha portata sulle scene allo Stabile di Genova, la sua città: Marco Sciaccaluga, genio che se n’è andato troppo presto., che cosa era Sciaccaluga per lei? "Un maestro assoluto, di teatro e di vita. Mi ha insegnato tutto quello che so della recitazione, dello stare in scena. Dopo la sua morte non riuscivo più a entrare in sala, la prima volta ho fatto le scale al rallentatore oppressa dal fatto che non lo avrei trovato sul palcoscenico". E che cos’è il teatro per lei? ...