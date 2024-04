"Una scuola di polizia nell'ex Piave". L'assist del Coisp alla Tardani

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 19 aprile 2024) Accende speranze, ma anche vibranti discussioni politiche la proposta di un sindacato di pubblica sicurezza di poter utilizzare la ex casermacomedi formazione per futuri poliziotti. Si tratta dell’idea ventilata da Domenico Pianese, segretario generale del sindacato di, il quale ipotizza di utilizzare lacome possibile sede da destinare a una nuovadi. La prospettiva sarebbe quella di accogliere circa mille allievi agenti, oltre al personale delladi Stato e al personale da impiegare, a vario titolo, nelle attività della. Il sindacalista ha compiuto in questi giorni una visitaaccompagnato da Stefano Spagnoli che, dopo aver ...