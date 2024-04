Una scelta di discontinuità con il passato

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 19 aprile 2024) Sacconi Il Consiglio Generale di Confindustria ha approvato la nuova squadra che affiancherà il presidente Orsini. Letta in controluce, essa si rivela discontinua rispetto alle gestioni confederali degli ultimi vent’anni. Non avrà tuttavia molto tempo per affiatarsi perché sarà immediatamente chiamata a confrontarsi con una serie di importanti appuntamenti per il sistema delle imprese italiane. Le elezioni europee sono alle porte e già nell’estate si insedieranno i nuovi organi esecutivi dell’Unione. I rapporti commissionati a Draghi e Letta su competitività e mercato unico saranno utili a riorientare la nuova legislatura dall’ambientalismo fine a sè stesso alla crescita quale obiettivo primario. A questo scopo molte direttive e alcuni regolamenti del recentesaranno inevitabilmente oggetto di revisione. Sul piano interno, la campagna referendaria avviata ...