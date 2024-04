Una nuova valvola aortica senza rischi di complicanze | operazione da record per l’Aoup

(Di venerdì 19 aprile 2024) Pisa, 19 aprile 2024 – Nei giorni scorsi è stato eseguito con successo in Aoup - nella sezione dipartimentale Laboratorio di emodinamica diretta da Marco De Carlo, professore associato di Malattie cardiovascolari all’Università di Pisa - un impianto transcatetere di(Tavi) in un paziente 84enne che aveva già una bioprotesichirurgica degenerata. L’intervento, ad alta complessità, consiste nel posizionamento di una bioprotesiall’interno della protesi chirurgica degenerata tramite cateteri inseritiincidere chirurgicamente la cute. Ciò che ha reso innovativo l’intervento, eseguito dai cardiologi interventisti Marco Angelillis e Giulia Costa, coadiuvati dai cardiologi ecocardiografisti Laura Stazzoni e Matteo Mazzola, dagli anestesisti Silvia Xynelis e Alessandro ...

