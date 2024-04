Una foto per le nostre coscienze

(Di venerdì 19 aprile 2024) Una donna palestinese di Gaza stringe a sé il sudario con il corpo della nipote, uccisa in un bombardamento. È ladell'anno e di sempre. InsideOver.

In occasione del Superman Day, James Gunn ha condiviso sui social media una nuova foto dal set del suo prossimo reboot del DCU con le star David Corenswet e Rachel Brosnahan . Superman , il supereroe ... (movieplayer)

foto e smartphone per combattere l’abbandono dei rifiuti. E per la carta arriva il ritiro “on demand” - Un telefono cellulare, si scatta la foto dei rifiuti abbandonati e si invia ad Alia tramite app. Il ritiro arriva a stretto giro dalla segnalazione, tre ore nel centro storico, sei nel resto della cit ...firenzetoday

Sosta selvaggia, ognuno parcheggia dove vuole / foto - Sosta selvaggia un po' ovunque e ad ogni ora, in città, spesso causa di forti rallentamento sul traffico. Non è il caso che mostriamo oggi, venerdì 19 aprile, con queste foto, che però documentano com ...firenzetoday

Zootropolis: Ginnifer Goodwin annuncia con una foto l’inizio del doppiaggio del sequel - Ginnifer Goodwin condivide su Instagram una sua foto in "tenuta da lavoro", a indicare l'inizio del doppiaggio di Zootropolis 2.badtaste