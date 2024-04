Una donna a cui piace essere geisha - un' altra che rimpiange il catcalling

donna manager si consacra all’Ordine delle vergini - Si tratta di una speciale forma di consacrazione prevista anche dal Codice di Diritto canonico: le consacrate dell’Ordo virginum esprimono nelle mani del vescovo il proposito di vivere per tutta la ...mattinopadova.gelocal

"Come una bambina", "Insicura". La figuraccia di Meghan in Florida - Il gesto apparentemente scontroso della duchessa alla Sentebale Royal Salute Polo Challenge non è un buon “biglietto da visita” per il suo nuovo brand ...ilgiornale

Napoli, morta di parto nuova perizia nell’inchiesta altri tre medici - Una nuova perizia sulla morte di Vincenza Donzelli, l’animatrice culturale napoletana deceduta nell’estate del 2022, dopo aver dato la vita al figlio Vincenzo. È stato il ...ilmattino