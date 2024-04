(Di venerdì 19 aprile 2024) Un intreccio diper avvicinare, conoscere e approfondire la vita e l’opera di una delle maggiori poetesse italiane del ‘900, dall’esistenza spesso difficile ma capace di essere interprete lucida del nostro tempo. È lo spettacolo dal titolo “Incon“, una performanceche verrà portata in scena domenica alle 20.45 nei locali dell’oratorio di Sovico, curata dallo Spazioe con protagonisti gli attori della compagniaCetec-Dentro/Fuori San Vittore (nella foto). Al centro della rappresentazione la figura die le sueche hanno scandagliato nel profondo l’anima del Novecento. F.L.

Le voci di chi è sopravvissuto alla terribile esperienza delle foibe e quella di chi, figlia di scomparso, non si è mai rassegnata a non sapere che fine avesse fatto il padre. Sono quelle che ... (ilgiorno)

Un viaggio teatrale con Alda Merini tra poesie e canzoni - Il teatro dell'oratorio di Sovico ospiterà domenica sera lo spettacolo "In viaggio con Alda", dedicato alla poetessa Alda Merini e alle sue intense poesie del Novecento. Un'occasione per avvicinarsi a ...ilgiorno

Corse solidali, illusionismo teatrale e Slow Food: cosa fare nel weekend - Gli eventi di questo nuovo fine settimana rappresentano delle piacevoli occasioni per godere delle proprie passioni. Partecipando alle iniziative in programma per venerdì 19, sabato 20 e domenica 21 a ...giornaledibrescia

Grande successo al Palio teatrale Studentesco del Liceo Artistico Paritario San Giuseppe di Grottaferrata - GROTTAFERRATA (attualità) - La compagnia, diretta magistralmente dal Maestro David Pietroni, ha presentato uno spettacolo che ha saputo conquistare ed emozionare il pubblico presente, trascinandolo ..ilmamilio