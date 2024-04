Un uomo con una cintura esplosiva si è asserragliato nel consolato iraniano a Parigi

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di venerdì 19 aprile 2024) Unha minacciato di farsi esplodere nel. La polizia è stata dispiegata davanti all'edificio, che si trova in Rue Fresnel, nel 16° distretto della città, in pieno centro e non lontano dalla Torre Eiffel. Le forze di sicurezza francesi hanno fatto irruzione su richiesta delle autorità diplomatiche. Il sospetto è stato arrestato poco dopo le 14:45, ha riferito BfmTv. I media francesi hanno riportato le dichiarazioni di alcuni testimoni che sostengono di avere visto l'portare con sé una granata o indossare un giubbotto esplosivo. Le immagini della scena mostrano gli agenti delle "brigades" (le Brigate di ricerca e intervento, Bri, un corpo speciale con funzioni investigative e d'intervento) che circondano l'area. La natura della minaccia non è ancora chiara. Le ...