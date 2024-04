Un trono dedicato alla dea Minerva L’arte del legno alla mostra di Milano

(Di venerdì 19 aprile 2024) Con unscultoreo, ispiratodea, protettrice degli artigiani e delle arti utili, anche Quarrata ha fatto la sua partemanifestazione Fuoriserie di, in occasione dellaDesign Week 2024, dal 16 al 21 aprile. E’ stato infatti l’artista dele intagliatore quarratino Diego Sarti a realizzare il, per la Goti Arredamenti di Monsummano Terme - l’azienda di arredamenti a conduzione familiare che collabora con con designer e artigiani producendo anche progetti dal carattere unico – su progetto della designer milanese Marlisa Marasco. Anche il tappezziere di Quarrata Luciano Magni ha contribuito per le parti imbottite. Partner della realizzazione è Elastificio Toscano di Pistoia. ...

