Un trionfo della democrazia | a Clusone inaugurata la nuova caserma dei carabinieri

(Di venerdì 19 aprile 2024). Una giornata storica, l’inaugurazione di un’opera pubblica che sul territorio rappresenta un presidio di legalità, sicurezza e. Venerdì mattina (19 aprile) è stata ufficialmenteladeidi, situata in via Sant’Alessandro 74, nell’immobile che precedentemente ospitava la sedeComunità Montana Valle Seriana. Prossimità, rapporto diretto con il cittadino, risposta concreta alle necessità dei residenti. Questi i cardini alla basevolontà di trovare unasede per la Compagnia di. Valori che sono stati accolti attivamente dalla cittadinanza, presente in gran numero alla cerimonia di inaugurazione con le autorità civili, ...

Aprile è stato soprannominato, in questa stagione, il mese dei Derby in Serie A. Dopo quello di Roma, scorsa settimana, e quello di Milano,... (calciomercato)

BELGRADE BANJALUKA. TONEATTI TRIONFA IN SERBIA, 8° PICCINI - Vittoria straniera anche nella quinta e ultima tappa del Tour of the Alps 2024, la Levico Terme - Levico Terme di 118 km: a regolare nettamente in volata il gruppetto dei migliori è stato Aurelien ...tuttobiciweb

Barbie è in prima tv su Sky. La recensione del film con Margot Robbie e Ryan Gosling - Leggi su Sky TG24 l'articolo Barbie è in prima tv su Sky. La recensione del film con Margot Robbie e Ryan Gosling ...tg24.sky

Plauso dell'Amministrazione comunale per trionfo a due società sportive lametine - Lamezia Terme - 'Continua l’ondata di trionfo per lo sport lametino e sono fiero di esprimere, a nome dell’Amministrazione Comunale di Lamezia Terme, grande plauso e orgoglio per l'eccezionale success ...lametino