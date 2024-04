Un taglio alle attese La Regione chiede 320mila visite in più Carradori | Ecco come

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 19 aprile 2024) Trecentoventimila prestazioni erogate in più all’anno per dare unliste d’attesa. È lì che laEmilia–Romagna ha fissato l’asticella per l’aumento di produzione da parte dell’Ausl Romagna per far fronte ai lunghi tempi d’attesa che ingolfano l’adempimento soprattutto dellemediche specialistiche. Un incremento, quello diprestazioni su base annua, "a fronte del quale abbiamo già presentato un piano che in parte verrà assicurato drisorse interne e, in altra parte, dovrà essere alimentato dalla quota di trasferimenti su quel totale da 30 milioni che laha annunciato sarà destinato aldelle liste d’attesa". Parla chiaro il direttore generale dell’Ausl Romagna, Tiziano. Ma ...