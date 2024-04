Un posto al sole - trama 19 aprile 2024 | Roberto spiazza Filippo

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di venerdì 19 aprile 2024)Ferri spiazzerànel corso della puntata di Unalin onda venerdì 19, come segnala la. L'imprenditore, negli ultimi tempi, sta cercando di sostenere il più possibile la moglie Marina, in piena crisi a causa della sua età e del delicato ruolo di mamma del piccolo Tommaso che la sta mettendo sempre più in difficoltà. La Giordano, infatti, si sente inadeguata e si sta chiedendo di frequente se lei e Ferri possano essere dei bravi genitori per il bambino. Inoltre, la presenza di Ida in casa non fa che accrescere il senso di inadeguatezza di Marina, la quale, di recente, ha condiviso i propri dubbi con. Quest'ultimo, alla luce del delicato momento che sta vivendo la consorte, rivolgerà a ...