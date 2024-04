Un posto al sole - anticipazioni 19 aprile | Nunzio riflessiv - Damiano si confida con Eduardo

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di venerdì 19 aprile 2024) Venerdì 192024, Unalandrà in onda su Rai Tre, con un nuovo appuntamento che vedrà protagonista, che avrà modo di potersi confrontare confarà fatica ad accettare che Rossella abbia scelto di restare insieme a Riccardo, nonostante il rammarico lo chef dovrà accettare la decisione presa dalla sua ex. I medici fanno il massimo per permettere a Diana di poter tornare in salute in seguito all’incidente d’auto. Scopriamo qualche spoiler in più sulla nuova puntata di Upas. Unal19Venerdì 192024, Unal, terrà compagnia ai suoi telespettatori con una nuova inedita puntata. Il ...