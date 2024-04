Un polo all’avanguardia Baker Hughes - nasce Apuane Learning Center Formazione continua

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 19 aprile 2024) Un megaformativo per la realtà industriale della. All’interno del Pignone, in via Dorsale a Massa, è stata recuperata una struttura oggi dedicata alladel triangolo industriale che collega i siti produttivi di Massa, Avenza e Firenze. Sotto il nome dil’edificio nato nel 1937 come Catenificio Bassoli oggi è diventato ilper meeting e corsi destinati a dipendenti, aziende, scuole e università. La struttura ricopre un’area di 800 metri quadrati con la possibilità di ospitare 200 persone e 6 aule formative multifunzionali in collegamento diretto con il Florencedi Firenze. L’opera fa parte di un investimento ...