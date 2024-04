Un arcivescovo missionario - Don Gambelli prete di strada alla guida della Chiesa di Firenze

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 19 aprile 2024) Un applauso scrosciante ha accolto nella cattedrale di Santa Maria del Fiore l’attesa nomina del nuovodi. Il Papa ha accettato dopo due anni di proroga la rinuncia del cardinale Giuseppe Betori, 77 anni, e al suo posto ha nominato a sorpresa un semplice parroco, che ha vissuto quasi 12 anni in Ciad come. Si tratta di don Gherardo, 54 anni, nato a Viareggio, ma cresciuto a Castelfiorentino, ordinatonel giugno 1996 e dal 2023 - dopo aver operato dal 2011 al 2022 nello Stato africano, dov’è stato anche cappellano in carcere e vicario apostolico - parrocoMadonnaTosse. «Comefiorentina siamo molto grati al Santo Padre per la scelta di un...