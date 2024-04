Un anno fa veniva uccisa la psichiatra del sorriso - ecco chi era Barbara Capovani

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di venerdì 19 aprile 2024)«era unainfaticabile e appassionata, non ricordo di averla mai vista senza. Gestiva ogni situazione in modo competente e rassicurante, trovando la soluzione migliore per tutti». È passato undalla sua morte , il 23 aprile 2023 per mano di un paziente, e la presidente eletta della Società italiana di psichiatria (Sip), Liliana Dell’Osso, la ricorda con...