Ultim’ora - Zidane trova panchina | la notizia può riguardare anche il Napoli

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 19 aprile 2024) Zinedinesembra pronto a tornare in, vicino l’accordo con il suo nuovo club, lapuò coinvolgere il. Manca circa un mese al termine delle competizioni nazionale ed europee per club. Dopo che tutti i trofei saranno stati assegnati sarà tempo di pensare al futuro e il primo passo da fare è riorganizzare l’assetto delle varie società. Dunque sarà la volta della scelta degli allenatori, con un vero e proprio valzer delle panchine alle porte.ilsarà protagonista in tal senso, dopo il triplo cambio di allenatore di quest’anno.vicino al Bayern Monaco, De Zerbi resta senza? Intanto alcuni club stanno iniziando a fare le proprie scelte, che in qualche modo potrebbero condizionare ...