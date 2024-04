Ultime trattative su liste per Europee - domenica annuncio Schlein

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 19 aprile 2024) Roma, 19 apr. (askanews) – SullePd ancora si lavora, ma a 48 ore dalla direzione che approverà le candidature per leil partito continua a mantenere il più rigoroso silenzio sulla decisione più importante, la corsa della segretaria Elly. Le voci di corridoio danno ormai per certa la leader capolista nel centro e, forse, anche nelle isole, mentre i più sostengono che sarebbe ormai tramontata l’idea di una presenza in lista in tutte le circoscrizioni. Ma questo – in realtà – è il suggerimento che arriva da una buona parte del Pd, cioè la minoranza e larga parte della stessa sinistra Pd, mentre qualcuno ancora non esclude che la segretaria possa scegliere alla fine di essere in campo in tutta Italia. Questa, del resto, era la sua intenzione fin dall’inizio: sfidare Giorgia Meloni su tutto il territorio ...