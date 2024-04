Ultime Notizie Roma del 19-04-2024 ore 16 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 19 aprile 2024)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione venerdì 19 aprile al microfono Giuliano Ferrigno ferrato nella notte il contrattacco israeliano contro l’iran e risposta dei missili lanciati sabato scorso da Teheran attacchi mirati vicino ai siti delle centrali nucleari droni si sono sollevate intorno alle 4:30 ora italiana colpendo una base militare nel sud del paese almeno tre esclusioni sono state registrate nei pressi di oppure basi colpite postazioni radar anche nel sud della Siria nel nord dell’Iraq gli Stati Uniti sono stati avvertiti dal ma Washington replica non avevamo dato la risposta al momento Israele non ha confermato smentito l’attacco anche se il ministro della sicurezza mi ha pagato sui social definendolo debole valanga di critiche Social caccia la sicurezza nazionale dice L’opposizione agenzia internazionale per l’energia atomica conferma ...