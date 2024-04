Ultime Notizie Roma del 19-04-2024 ore 12 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 19 aprile 2024)dailynews radiogiornale e ben ritornati raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Ivrea lanciato un attacco contro l’iran proprio nel giorno del compleanno della guida Suprema Ali khamenei nella notte sono state segnalate esplosioni nei pressi di e sfasato che è stata colpita una base aerea militare gli Stati Uniti hanno fermato l’attacco è fatto sapere di non aver autorizzato Tel Aviv e Israele Dal canto suo aveva preavvisato gli Stati Uniti dell’imminente ride assicurando che non avrebbe colpito i siti nucleari l’hai ha confermato la presenza di danni alle strutture una fonte dello stato ebraico ha definito i ride consegnare l’iran che Israele ha la capacità di colpirla all’interno del territorio l’attacco è stato Dunque limitato In tutto sono stati abbattuti droni sopra e span II itamar ben gvir ministro italiano della sicurezza nazionale ...