Ultime Notizie Roma del 19-04-2024 ore 09 | 10

(Di venerdì 19 aprile 2024)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio i voli sono ripresi dall’aeroporto di Teheran lo riferisce l’agenzia iraniana ancora altreandiamo a vedere gli ultimi aggiornamenti li fermano gli aiuti a chi è stata al centro della seconda giornata alle 17 degli esperimenti in corso a Capri ai lavori di ieri hanno partecipato anche il ministro degli Esteri ucraino dimitro Eccoti segretario generale della NATO jens stoltenberg e dopo una prima giornata dedicata al multilateralismo e alla difficile situazione internazionale In particolare in Ucraina e medio sul tavolo dei 27 leader sono arrivati i temi economici oltre i piani nazionali per la ripresa si è discusso di strategie per la competitività nel documento finale della terrestri Di Capri ci sarà il sostegno del G7 al progetto fool for Gaza ...