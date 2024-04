UFFICIALE – La UEFA ha aggiornato il regolamento | 6°posto buono per la Champions

Il Milan ha diffuso la lista dei giocatori eleggibili per la fase a eliminazione diretta di Europa League, aggiungendo i due nuovi acquisti... (calciomercato)

La Fiorentina ha pubblicato la lista UEFA per il 2024. All'appello manca solo Gaetano Castrovilli, messo fuori rosa. ecco la, di seguito: lista UE... (calciomercato)

Arriva importanti aggiornamenti in casa Inter . Dalla relazione della semestrale, chiusasi il 31 dicembre 2023, pubblicata oggi da Inter Media... (calciomercato)

UFFICIALE - La UEFA aggiorna il regolamento: il 6° posto può diventare buono per la Champions - Sono sette le nazioni ancora in corsa nelle coppe europee. Italia e Germania sono le uniche nazioni ad aver portato tre squadre alle semifinali. La Germania ha il maggior contingente in Champions Leag ...informazione

La UEFA aggiorna il regolamento: il 6° posto può diventare buono per la Champions - Ora è UFFICIALE: l'Italia potrebbe portare fino a sei squadre nella prossima Champions League. Dopo le tante indiscrezioni delle ultime settimane, la UEFA ha aggiornato il regolamento, che andrà in vi ...tuttonapoli

La UEFA aggiorna il regolamento: così l'Italia può portare 6 squadre in Champions - Ora è UFFICIALE: l'Italia potrebbe portare fino a sei squadre nella prossima Champions League. Dopo le tante indiscrezioni delle ultime settimane, la UEFA ha aggiornato il regolamento, che andrà in vi ...tuttonapoli