Ufficiale! Cinque italiane in Champions nella stagione 2024 25

(Di venerdì 19 aprile 2024) Fa festa il calcio italiano. Il passaggio in semifinale di Atalanta e Fiorentina, rispettivamente in Europa League e Conference League, garantisce all’Italia di avere 5 club (uno in più),prossima edizione dellaLeague, allargata a 36 squadre. I risultati ottenuti, insieme alle eliminazioni delle squadre inglesi Liverpool e West Ham, infatti consentono all’Italia di mantenere un vantaggio decisivo sulle possibili rivali nel ranking Uefa, che la vede al primo posto considerando anche i punti della Roma, la quale ha eliminato il Milan nel derby dei quarti di Europa League. Altri punti potranno venire se le tredovessero proseguire il loro cammino. Ma l’aritmetica è arrivata con largo anticipo.