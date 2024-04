Udinese-Roma - ufficiale la data del proseguimento | duro comunicato del club

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di venerdì 19 aprile 2024) La Lega Serie A ha reso noto quando verranno disputati i minuti mancanti di, interrotta la scorsa domenica. La 32° giornata di Serie A, anin scena lo scorso weekend, non si è conclusa definitivamente: la partita in programma domenica 14 alle ore 18:00 tra, infatti, è stata interrotta dall’arbitro Pairetto al 72?, sul risultato di 1 a 1. La sospensione del match è arrivata a seguito di un malore di Ndicka, difensore giallorosso, che si è accasciato al suolo e ha fatto preoccupare tutta la Dacia Arena. Il calciatore è uscito in barella, non ha mai perso conoscenza, ma è stato portato in ospedale per degli esami, che hanno dato esito negativo. I calciatori dellasono apparsi visibilmente provati, con il tecnico De Rossi che è andato di persona a ...