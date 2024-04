Udinese - Cioffi | Quota salvezza a 3 - ma ne serviranno di più

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 19 aprile 2024) L’allenatore dell’, Gabriele, è intervenuto dalla sala stampa del Bluenergy Stadium per presentare la sfida di sabato contro il Verona: “Abbiamo rispetto per il Verona, squadra con valori, che se non riesce a esprimere un calcio giocato è molto brava nelle seconde palle, quindi dovremo essere bravi nei vari momenti della partita non perdendo la nostra forza”. Il tecnico dei friulani poi torna su-Roma e sui momenti complicati che hanno seguito il malore di N’Dicka: “Credo che l’atteggiamento avuto da squadra e tifosi sia l’ABC dell’essere umano, il contesto di Udine ha dimostrato a tutto tondo che comunque lo sport arriva fino a un certo punto. L’abbiamo vissuta come una settimana dove ci sarà da recuperare una partita importante alla vigilia di una partita importante. In ogni caso la sensazione è corretta, abbiamo ...