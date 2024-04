Udine Cocktail Week 2024 | cene - tattoo e molto altro

(Di venerdì 19 aprile 2024) Sarà unadal sapore decisamente fusion, quella che da giovedì 25 aprile a giovedì 2 maggio coinvolgerà i migliori luoghi del bere bene a: dopo il successo delle prime due edizioni, nella città friulana si rinnova l’appuntamento con la mixology di qualità, forte di un calendario ricco di degustazioni guidate da esperti del settore, masterclass, corsi ed eventi culturali.: torna latra guest con barman di spicco,in stile asiatico,, ikebana e… pairing con gli insetti Non mancheranno guest con protagonisti alcuni dei nomi più importanti del panorama italiano, tra cui i bartender Giancarlo Mancino, Dom Carella, Flavio Angiolillo, Samuele Ambrosi e ...

